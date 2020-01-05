Заметает снегом: опубликовано яркое фото украинских Карпат

5 января на горе Поп Иван в украинских Карпатах продолжает снежить, о чем сообщили на странице в социальной сети Facebook.

Так, пресс-служба Черногорского горного поискового-спасательного поста отмечает, что по состоянию на утро 5 января здесь облачно и идет снег.

По данным пресс-службы, ветер северо-западный, 10 метров в секунду, при этом температура держится на отметке в минус 12 градусов.

Напомним, что ранее в сети показали впечатляющее фото украинских Карпат на рассвете - заснеженные склоны гор, а над ними поднимается солнце.

Также "Апостроф" сообщал, что украинские спасатели, которые несут службу на одной из самых высоких вершин украинских Карпат, горе Поп Иван Черногорский, опубликовали яркое фото со своего поста.