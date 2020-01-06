Черновцы и область замело: фото множества авто в снежной ловушке

В Черновицкой области, возле села Чуньков более 15 автомобилей попали в снежную ловушку.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на БукИнфо.

"Сижу в пробке на трассе возле с. Чуньков с 15.00 часов. Через полчаса приехали с ГСЧС. Тракторов чтобы освободить нас из пробки нету. В 18.20 приехал трактор "Белорус", который так и пролистал дороги, сломался. Спасатели здесь, но серьезной техники , чтобы прогорнула у них нет. Все заметает снегом. Надо военные тягачи, эта простая техника не справляется вообще. Кто может как-то помочь - помогите", - сказал местный житель, который попал в сугроб и смог дозвониться в редакцию.

Он послал несколько фотографий стихии.

Фото: БукИнфо

Фото: БукИнфо

Фото: БукИнфо

"Это фото по состоянию на 19.00, сейчас снега намного больше", - добавил он.

Ближе к полуночи силами ГСЧС и людей из окрестных сел удалось разблокировать автомобили и освободить их из снежного плена.

Напомним, что ранее в сети показали впечатляющее фото украинских Карпат на рассвете - заснеженные склоны гор, а над ними поднимается солнце.

Также "Апостроф" сообщал, что украинские спасатели, которые несут службу на одной из самых высоких вершин Украинских Карпат, горе Поп Иван Черногорский, опубликовали яркое фото со своего поста.