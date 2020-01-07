Рождество 2020: смешные колядки для всех возрастов

7 января православные христиане отмечают величайший праздник - Рождество Христово. Символом этого праздника являются колядки, а ходят колядовать как дети, так и взрослые.
"Апостроф" собрал подборку смешных колядок для всех возрастов к Рождеству в 2020 году.
Коляд, коляд, колядница,
Посмотрите в наши лица:
Не пугайтесь - мы вчера
Пели песни до утра.
Но мы можем замолчать -
Вы должны нам что-то дать.
***
Колядую, колядую -
Дома сутки не ночую.
Я давно хожу по хатам -
По определенным датам.
Зарабатывать я рад
Колбасу вместо наград.
***
Коляда, коляда!!!
Дайте виски, дайте льда!!!
А вот на закуску надо
Фейхоа и авокадо!!!
***
Ой, красотки-киевлянки
Дайте пару гривен... Данке!!!
Дайте колбасы и киви!!!
Самый щедрый город - Киев!!!
Как сообщал "Апостроф", ранее члены украинского мужского хора Эдмонтона провели флеш-моб в торговом центре, спев известную украинскую колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю".