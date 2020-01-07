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Рождество 2020: смешные колядки для всех возрастов

вторник, 07 января 2020, 16:55
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Фото: Апостроф

7 января православные христиане отмечают величайший праздник - Рождество Христово. Символом этого праздника являются колядки, а ходят колядовать как дети, так и взрослые.

"Апостроф" собрал подборку смешных колядок для всех возрастов к Рождеству в 2020 году.

Коляд, коляд, колядница,

Посмотрите в наши лица:

Не пугайтесь - мы вчера

Пели песни до утра.

Но мы можем замолчать -

Вы должны нам что-то дать.

***

Колядую, колядую -

Дома сутки не ночую.

Я давно хожу по хатам -

По определенным датам.

Зарабатывать я рад

Колбасу вместо наград.

***

Коляда, коляда!!!

Дайте виски, дайте льда!!!

А вот на закуску надо

Фейхоа и авокадо!!!

***

Ой, красотки-киевлянки

Дайте пару гривен... Данке!!!

Дайте колбасы и киви!!!

Самый щедрый город - Киев!!!

Как сообщал "Апостроф", ранее члены украинского мужского хора Эдмонтона провели флеш-моб в торговом центре, спев известную украинскую колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю".

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