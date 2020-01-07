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Военные с "нуля" записали позитивное видео, поздравив украинцев с Рождеством

вторник, 07 января 2020, 09:27
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В сети опубликовали поздравительный ролик украинцев с Рождеством от бойцов ВСУ на Донбассе.

Видео разместил украинский воин Виктор Сизон на своей странице в Facebook.

"Когда вы сегодня нежитесь еще в постели, то в то время наши ребята с "нуля" передают вам привет и поздравляют с Рождеством Христовым", - написал он.

Напомним, 7 января православные христиане отмечают Рождество - один из самых светлых и значимых праздников. Он был установлен в честь воспоминания рождения Сына Божьего. В этот день в небольшом городке Вифлееме произошло небывалое событие - Дева Мария родила Иисуса Христа.

Как сообщал "Апостроф", в сети высмеяли костюмы колядников в Украине, опубликовав фотожабу.

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