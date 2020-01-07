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Возле "шотландского Стоунхенджа" обнаружили древний памятник с аномалией: фото

вторник, 07 января 2020, 04:26
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Возле знаменитого "шотландского Стоунхенджа" исследователи обнаружили неизвестный памятник, который может быть одним из самых старых громоотводов в мире.

Как пишут западные издания, в данный момент место, где нашли останки памятника, затоплено торфяными болотами. Чтобы детально изучить находку, специалисты использовали неинвазивные методы дистанционного зондирования.

На опубликованном изображении ученые показали зелеными кружками предыдущие местоположения стоящих камней, а красным кружком - одиноко стоящий камень.

Сканирование показало, что в центре круга из камней находилась большая магнитная аномалия, которая была образована либо одним большим ударом молнии, либо серией небольших ударов, которые попадали в одно и то же место.

"Подобные метки редки, потому что удары молний распространяются вдоль самого верхнего слоя земной поверхности. Четкость следа говорит о том, что он возник до того, как торф поглотил это место более 3000 лет назад", – говорят исследователи.

Ученые считают, что создатели памятника специально построили данный круг для привлечения ударов молний.

Напомним, что в 2019 году археологи сделали ряд интереснейших находок по всему миру - в пещерах Тибета, Египте, Мексике, Германии, Казахстане и других странах.

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