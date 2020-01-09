Полиция не торопилась: сеть взбудоражила новость о работе в Киеве игровых автоматов, видео

Ночью на четверг, 9 января, в Киеве произошел очередной скандал, связанный с работой запрещенных залов с игровыми автоматами.

Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook.

Так, в публикации указано, что зал был выявлен в столичном районе Троещина.

По словам администраторов страницы, после вызова полиции на месте появились какие-то неизвестные молодые люди, которые попытались прогнать активистов. Однако после того, как им это не удалось, к залу подъехали полицейские, которые занялись вопросом закрытия незаконного зала.

"На Бальзака, 60, ночью было тепленько - активисты заметили зал с игровыми автоматами, не смотря на запреты правительства работал себе. Люди сразу вызвали полицию, но быстрее полиции приехали какие-то братки. Потом уже приехала и полиция, которая очень медленно и неохотно начала выполнять свою работу", - отмечается в публикации.

В комментариях под публикацией пользователи поделились своей версией событий.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Госбюро расследований сообщили, что в Киеве была разоблачена деятельность трех незаконных казино, которые действовали при пособничестве сотрудников МВД.