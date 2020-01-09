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В Украине дали важное разъяснение насчет нового Трудового кодекса: подробности

четверг, 09 января 2020, 13:28
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Министр экономики Украины Тимофей Милованов объяснил главные положения нового Трудового кодекса, которые вызвали волну обсуждения в сети.

Об этом он написал на своей Facebook-странице.

"Приведу один пример. Право работника расторгнуть трудовой договор. Сегодня трудовой кодекс позволяет работнику расторгнуть трудовой договор через письменное предупреждение за 2 недели. Так же можно и с новым законом. Но теперь можно предупреждать не только письменно, но и электронными средствами связи", - написал он.

По словам министра, по новому кодексу, можно установить индивидуальные причины увольнения без необходимости дополнительно дорабатывать установленные законом две недели.

"Перечень причин, по которым можно освободиться раньше чем через 2 недели определяется трудовым договором. То есть, на основе переговоров между работодателем и работником. Это более эффективно в современном мире, где у каждого могут быть свои важные причины", - добавил он.

Подробнее о новом Трудовом кодексе читайте в материале "Апострофа": Без хамства и унижений, но с увольнениями: что у Зеленского придумали с новым Трудовым кодексом.

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