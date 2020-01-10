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Во сколько обошелся полет Зеленского в Оман: цены и фото салона самолета

пятница, 10 января 2020, 14:40
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Стало известно сколько стоил перелет президента Украины Владимира Зеленского с отдыха в Омане в Киев.

Об этом сообщили журналисты texty.org.ua.

Зеленский вернулся в Украину с отдыха в Омане почти через сутки после трагедии с самолетом МАУ, прилетел чартерным рейсом 9 января в 2:37 ночи. Самолет приземлился в аэропорту "Киев" (Жуляны).

В то же время пресс-служба президента еще утром 8 января сообщила, что глава государства немедленно возвращается в Украину из Омана.

Данные о прибытии самолета в Жуляны (Киев) свидетельствуют о том, что президент прилетел чартером Bombardier BD-700-1A10 Global Express 6000, с хвостовым номером 9H-VJN.

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Стоимость аренды чартера может составлять 11 500 долларов в час.

Учитывая, что из Омана в Киев самолет летел 7,5 часов, Зеленскому перелет обошелся примерно в 86 000 долларов.

График заказов этого самолета свидетельствует о том, что чартер, скорее всего, было заказано еще до авиакатастрофы в Иране. За несколько дней до этого на самолет заказов не было.

4 января он был в Стокгольме, а 7 января - улетел в Москву.

Напомним, что украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

Как сообщал "Апостроф", самолет украинской авиакомпании МАУ разбился в Иране в ночь на 8 января, загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт.

Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что причиной крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране могла быть техническая неисправность.

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