Возле Николаева в пожаре погиб мужчина: подробности и фото

В пятницу, 10 января, в селе Белоусовка Вознесенского района произошел пожар на территории частного домовладения, в результате которого погиб мужчина.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Спасатели, приехав на место ЧП, установили, что огнем охвачена летняя кухня, а рядом находится жилой дом.

При проведении разведки спасатели обнаружили тело погибшего 50-летнего мужчины. Пожар площадью 40 квадратных метров в 17:11 локализовали, в 17:55 ликвидировали, его причина устанавливается.

Фото: Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области

Фото: Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области

Как ранее сообщал "Апостроф", 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа в Одессе возник пожар: в нем погибло 16 человек, в том числе студенты, сотрудники колледжа и пожарные, спасавшие людей из горящего здания.