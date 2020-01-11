RU  UA  EN

суббота, 11 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.75
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

11 января

17:37
Расследованием дел Майдана займутся в новом ведомстве: детали
17:34
5 полезных сладостей, которыми не только можно, но и нужно иногда грешить
17:28
СМИ сообщили о выписке Анастасии Заворотнюк из клиники - что известно
17:15
Санкции не остановят: в Европе сделали важное замечание по скандальному газопроводу России
16:44
Зеленский договорился о новых международных переговорах по Донбассу
16:27
Украинка Саша Самсонова устроила фотосессию для Кайли и Кендалл Дженнер
16:21
Меркель прилетела к Путину на переговоры по Ближнему Востоку: фото и видео
15:25
Видеообращение Зеленского к украинцам в связи с катастрофой в Иране: онлайн трансляция
15:15
Билли Айлиш таки передумала скрывать свое тело и показала эффектные фото в купальнике
14:16
Участница шоу Х-фактор 10 стала мамой: известны пол и имя ребенка
13:57
Звезду "Джокера" Хоакина Феникса задержали в Вашингтоне - что произошло
13:33
Зеленский рассказал о расследовании катастрофы самолета МАУ и показал новые фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Возле Николаева в пожаре погиб мужчина: подробности и фото

суббота, 11 января 2020, 16:59
переглянути новину українською

В пятницу, 10 января, в селе Белоусовка Вознесенского района произошел пожар на территории частного домовладения, в результате которого погиб мужчина.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Спасатели, приехав на место ЧП, установили, что огнем охвачена летняя кухня, а рядом находится жилой дом.

При проведении разведки спасатели обнаружили тело погибшего 50-летнего мужчины. Пожар площадью 40 квадратных метров в 17:11 локализовали, в 17:55 ликвидировали, его причина устанавливается.

Фото: Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области

Фото: Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области

Как ранее сообщал "Апостроф", 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа в Одессе возник пожар: в нем погибло 16 человек, в том числе студенты, сотрудники колледжа и пожарные, спасавшие людей из горящего здания.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Дурость или сбой системы: две версии гибели украинского самолета

Украина - не Сирия, но проблемы у стран cхожие - специалист ПРООН

Помогала больным родителям и обожала маленькую племянницу - какой была погибшая в Иране стюардесса Катя Статник

Молот "Тора": почему самолет МАУ могла уничтожить ракета

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: