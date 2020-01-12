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Появились печальные карикатуры на ракетный удар Ирана по украинскому самолету

воскресенье, 12 января 2020, 01:26
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В сети были опубликованы карикатуры на трагедию украинского самолета "Боинг" компании МАУ в небе над Тегераном.

Работы были опубликованы на сайте Сartoon Movement.

Так, на одной из работ автор выразил с помощью рисунка внешней части авиационного борта со свечкой в салоне траур по жертвам трагедии.

Другой рисунок представляет собой иллюстрацию признания иранских вооруженных сил, что именно они сбили самолет, когда система ПВО перепутала его с ракетой. На этой карикатуре изображен иранский генерал с пусковой установкой, который направляет ракету в мирный украинский самолет.

Третья карикатура демонстрирует ироническое высказывание по поводу того, что пассажирский "Боинг" был сбит иранской ракетой, которая была предназначена для США.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что украинский самолет компании МАУ в Иране был сбит, поскольку оператор противовоздушной обороны Ирана, который выпустил ракету, не смог своевременно оценить риски.

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