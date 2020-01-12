Синоптики обещают солнечное воскресенье: карта погоды

В воскресенье, 12 января, в Украине прогнозируют солнечную погоду без осадков.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Холоднее всего будет на востоке страны - там днем и ночью обещают от -1 градуса до +1. На западной и южной территории местами днем прогнозируют +3...+5 градусов за Цельсием. В большинстве областей будет от 0 до 2 градусов тепла.

Осадков в виде снега или дождя не ожидается. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

В Киеве 12 января синоптики обещают и днем и ночью 0...+2 градуса. Также солнечно и без осадков.

Как сообщал "Апостроф", в ближайшие дни в Украине потеплеет еще значительнее, учитывая атмосферный фронт, который принес с собой дожди, но без снега также не обойдется.