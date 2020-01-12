В Запорожье мать напала на своих 5 детей с ножом: фото, видео и все детали истории

Пятеро детей из Запорожья, на которых ночью набросилась с ножом родная мать, находятся в детском приюте в селе Мирное Мелитопольского района и нуждаются в помощи от неравнодушных граждан.

Об этом сообщила на своей Instagram-странице волонтер Злата Некрасова.

Преступление было совершено еще 20 октября, когда 30-летняя жительница Запорожья, находясь ночью дома, кухонным ножом нанесла ножевые ранения своим детям 2010, 2012 и 2016 рождения. После этого она попыталась покончить с собой, перерезав предплечья. Обезумевшей женщине была оказана медицинская помощь, после чего ее госпитализировали в специализированное медицинское учреждение.

По предварительным данным, расстройство у матери вызвала необходимость срочно покинуть арендованную квартиру. По этому факту открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст.15 (покушение на преступление) и п.1 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Сразу после происшествия всех детей забрал к себе родственник, однако через 2 месяца отдал их в приют, который находится в селе Мирное.

По словам волонтера, которая проведала детей, они нуждаются в заботе и внимании. Она обратилась к неравнодушным гражданам помочь детям — порадовать сладостями или небольшим подарком.

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