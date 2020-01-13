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Популярного российского ведущего внесли в список "Миротворца"

понедельник, 13 января 2020, 20:27
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Российский журналист-международник, популярный телеведущий, сценарист и продюсер Михаил Кожухов за посещение оккупированного Крыма был внесен в список сайта "Миротворец".

Об этом сообщил сам Кожухов на своей Facebook-странице, выразив при этом свое возмущение.

"Почему-то всегда по-детски радуюсь, когда очередные дебилы с мозгами туберкулёзной курицы заносят меня в "чёрные списки" - русофобов, либерастов, дерьмократов, космополитов безродных и т.д. Теперь вот украсил список "врагов Украины", - написал телеведущий в соцсети.

Михаил Кожухов перечислил своих родственников, которые судя по фамилиям — выходцы с Украины. "У меня мама - Петренко, сестра - Носенко, жена - Кравченко, а папа, хоть и не "ко", но из Харькова. Другого такого "врага Украины", как я, вы искать замучаетесь)", - заметил журналист.

На сайте "Миротворца" Михаила Кожухова обвиняют в том, что он сознательно нарушил государственную границу Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Кроме того, ему вменяют в вину участие в пропагандистских мероприятиях России и попытки легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками.

В соцсети не понимают возмущения Михаила Кожухова по поводу внесения его в список "Миротворца".

"Михаил, при всем моем уважении, если вы посетили Крым нарушив закон Украины - какого результата вы ожидали?" - задают вопрос комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в Украину с выступлениями собрались российские актеры Марат Башаров и Сергей Колесников, которые в открытую поддержали незаконную аннексию Крыма.

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