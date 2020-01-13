Стало известно о смерти легендарного украинского журналиста: фото

На 74-м году жизни умер многолетний президент ассоциации спортивных журналистов Украины и член НОК Украины Михаил Волобуев.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола в Facebook.

В последние годы известный журналист боролся с тяжелой болезнью.

Президентом ассоциации спортивных журналистов Украины Волобуев стал в 1999 году, а с 2000 года он был членом Международной Ассоциации спортивной прессы (АIPS).

В течение 11 лет Волобуев занимал должность пресс-аташе НСК Олимпийский.

Как сообщал "Апостроф", в январе 2019 года в Запорожье в результате онкологического заболевания умер 25-летний волонтер Антон Горбенко.