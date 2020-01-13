В Нацполиции сделали громкие заявления по расследованию убийства Окуевой: видео

В понедельник, 13 января, в 12:45 руководство Национальной полиции Украины провело брифинг относительно прогресса в расследовании дела об убийстве Амины Окуевой и покушения на ее супруга Адама Осмаева.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП.

Брифинг в здании Министерства внутренних дел Украины провели глава ведомства Игорь Клименко и начальник ГУ полиции в Киевской области Андрей Небытов.

Основной темой брифинга было названо задержание 12 января "группы киллеров", которых называют организаторами убийства Окуевой.

По словам правоохранителей, образцы ДНК с автомата, с которого убили Окуеву, взяли сразу после преступления, но этот факт не предавали огласке.

"Что касается данных по смыву ДНК, действительно, информации этой не было. ДНК было взято, но следствие не хотело распространять эту информацию", - сказал Клименко.

В свою очередь, начальник Главного управления полиции в Киевской области Андрей Небытов отметил, что задержанный родился в Дагестане, но давно проживает в Украине.

"Эта личность является членом преступной организации. Чем он занимался? Он родился в Дагестане, еще в СССР, прибыл в Украину, уже давно гражданин. Вид деятельности неопределен. Но мы понимаем, что заказные убийства, к примеру господина Зможного, - это было давление на бизнес. Сейчас мы все будем исследовать", - подчеркнул он.

В Нацполиции добавили, что запланирован еще ряд следственных действий.

Как сообщал "Апостроф", ранее подозреваемый по делу об убийстве Окуевой заявил прессе, что его задержали по другому делу, после чего отпустили по решению суда, а выложенные фото и информация МВД - ошибка.