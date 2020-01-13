RU  UA  EN

понедельник, 13 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.75
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

13 января

13:30
Теперь каждый сам по себе: огорченный принц Уильям ответил на решение брата сложить полномочия
12:48
Американские кинокритики назвали лучшие фильмы года: все победители премии Critics' Choice Awards
12:17
Ужасное зрелище: в США во время детского матча открыли стрельбу, видео
11:52
Был разбит: стало известно, как Кличко уничтожал лучшего боксера супертяжелого веса
11:43
Ренату Литвинову сбил автомобиль: актриса рассказала о своем состоянии
11:14
Инстаграм по расписанию: певица MARUV поделилась фото после ограбления в Киеве
10:22
Лучший в истории: звездный аргентинец установил невероятное достижение в чемпионате Англии
09:59
Ломаченко попал на жесткую карикатуру из-за скандального видео со спецназом России
09:38
Украинская чемпионка разгромила россиянку и выиграла престижный турнир: видео
07:00
Готовим дома форшмак по-одесски: классический рецепт и советы

12 января

22:46
"Реал" в упорнейшей битве стал победителем Суперкубка Испании
19:04
Реал - Атлетико: стартовые составы
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Нацполиции сделали громкие заявления по расследованию убийства Окуевой: видео

понедельник, 13 января 2020, 12:47
переглянути новину українською

В понедельник, 13 января, в 12:45 руководство Национальной полиции Украины провело брифинг относительно прогресса в расследовании дела об убийстве Амины Окуевой и покушения на ее супруга Адама Осмаева.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП.

Брифинг в здании Министерства внутренних дел Украины провели глава ведомства Игорь Клименко и начальник ГУ полиции в Киевской области Андрей Небытов.

Основной темой брифинга было названо задержание 12 января "группы киллеров", которых называют организаторами убийства Окуевой.

По словам правоохранителей, образцы ДНК с автомата, с которого убили Окуеву, взяли сразу после преступления, но этот факт не предавали огласке.

"Что касается данных по смыву ДНК, действительно, информации этой не было. ДНК было взято, но следствие не хотело распространять эту информацию", - сказал Клименко.

В свою очередь, начальник Главного управления полиции в Киевской области Андрей Небытов отметил, что задержанный родился в Дагестане, но давно проживает в Украине.

"Эта личность является членом преступной организации. Чем он занимался? Он родился в Дагестане, еще в СССР, прибыл в Украину, уже давно гражданин. Вид деятельности неопределен. Но мы понимаем, что заказные убийства, к примеру господина Зможного, - это было давление на бизнес. Сейчас мы все будем исследовать", - подчеркнул он.

В Нацполиции добавили, что запланирован еще ряд следственных действий.

Как сообщал "Апостроф", ранее подозреваемый по делу об убийстве Окуевой заявил прессе, что его задержали по другому делу, после чего отпустили по решению суда, а выложенные фото и информация МВД - ошибка.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Дурость или сбой системы: две версии гибели украинского самолета

Украина - не Сирия, но проблемы у стран cхожие - специалист ПРООН

Помогала больным родителям и обожала маленькую племянницу - какой была погибшая в Иране стюардесса Катя Статник

Молот "Тора": почему самолет МАУ могла уничтожить ракета

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: