В Украине дали печальный прогноз по выборам на Донбассе

В Офисе президента Украины и Министерстве иностранных дел Украины делают резонансные заявления относительно выборов на оккупированной части Донбасса, чтобы проверить реакцию населения и международных партнеров.

Об этом заявила глава правления Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская в интервью "Цензор.НЕТ". Ранее она представляла Украину на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске.

Так, она уточнила, что выборов в этом регионе Украины не проводили в течение 7 лет и соответственно актуального реестра избирателей фактически нет.

"Если мы говорим о международных стандартах, то достоверность списков является признаком демократических выборов. Мы должны знать, сколько у нас людей избирательного возраста, чтобы определить не просто явку, а доверять итогам выборов", - заметила она.

По словам эксперта, также выборы на Донбассе не могут быть проведены из-за конфликта с Конституцией Украины – в статье 37 Основного закона указано, что в Украине запрещается создавать политические партии и общественные организации с лицами, которые поддерживают насилие и терроризм, которые могут привести к изменению государственного строя.

"Те группы, которые сейчас возглавляют псевдовласть там, именно такими и являются. Поэтому дать им шанс переформатироваться в политические партии – это плюнуть на собственную Конституцию. Нельзя выйти за рамки Конституции, Основного закона, потому что кому-то так хочется", - подчеркнула Айвазовская.

Как сообщал "Апостроф", ранее в СНБО Украины заявили, что выборы на оккупированной части Донбасса будут проведены только при условии деоккупации территорий и по украинскому законодательству.