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У Зеленского сделали громкое заявление по поводу катастрофы украинского самолета в Иране

вторник, 14 января 2020, 17:39
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Украинские специалисты продолжат свою работу в Иране по расследованию авиакатастрофы самолета МАУ, чтобы установить, действительно ли инцидент был непреднамеренной ошибкой.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на комментарий помощника президента Владимира Зеленского Андрея Ермака "Украинской правде".

Помощник президента заметил, что было несколько версий, но именно версия попадания ракеты считалась одной из основных с самого начала. Задачей украинских специалистов, которые в составе специальной комиссии отправились на место происшествия, было изучения всех обстоятельств и установка фактов.

"Несмотря на признание иранской стороной самого факта сбития и заявления о том, что это произошло в результате трагической ошибки, нам еще предстоит установить, было ли это ошибкой или все же умыслом", - подчеркнул Андрей Ермак

По его словам, именно поэтому робота украинских специалистов по расследованию авиакатастрофы будет продолжаться.

Как сообщал "Апостроф", американский канал ABC News сделал видеореконструкцию ракетной атаки Ирана на самолет МАУ, который потерпел крушения в Тегеране.

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