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Украинские спасатели показали, как работают на месте авиакатастрофы в Иране: видео

понедельник, 13 января 2020, 13:53
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Украинские спасатели продолжают работать на месте крушение украинского самолета МАУ недалеко от Тегерана (Иран).

Кадры с работой отечественных специалистов на иранской земле опубликовала пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

На опубликованном видео видно, как наши спасатели разбирают груды металла на месте трагедии и грузят их для транспортировки.

Напомним, трагедия произошла 8 января в городе Тегеран. На борту самолета были 167 пассажиров и члены экипажа, все погибли на месте. Эксперт изначально называл несколько причин авиакатастрофы.

Американский канал ABC News сделал видеореконструкцию ракетной атаки Ирана на самолет МАУ, который потерпел крушения в Тегеране.

Читайте также материал "Апострофа" о крушении самолета МАУ в Иране: Дурость или сбой системы: две версии гибели украинского самолета.

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