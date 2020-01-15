Двуглавый монстр: Путин и Медведев стали героями забавной карикатуры

В сети показали смешную карикатуру на президента России Владимира Путина и бывшего премьер-министра страны Дмитрия Медведева.

Картинку разместил художник Андрей Петренко на своей Twitter-странице.

На изображении нарисованы Путин и Медведев в виде двуглавого монстра с головой президента РФ и хвостом с обличьем экс-премьера. Но в какой-то момент хвост отрывается со словами Путина: "Нам с тобой не по пути!".

"Не по пути...", - подписал Петренко свое художество.

Как сообщал "Апостроф", в сети продолжают шутить по поводу отставки правительства Российской Федерации, о которой объявил премьер-министр Дмитрием Медведев после выступления президента России Владимира Путина с обращением с Совету Федерации.

Напомним, ранее в интернете появилась меткая карикатура на человека, который верит в российскую пропаганду.