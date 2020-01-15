Синоптики рассказали, каких "сюрпризов" ждать от погоды 15 января, карта

В среду, 15 января, в Украине сохранится по-весеннему теплая погода, в некоторых областях днем столбики термометров будут показывать до +9 градусов.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Теплее всего будет на западе страны, холоднее - на востоке.

Средняя температура ночью составит 0-2 градуса, днем +3+5 градусов, ожидается переменная облачность.

В Киеве ночью прогнозируют от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, днем +3+5.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве заметили необычную природную аномалию: здесь в середине января начали распускаться подснежники, хотя традиционно эти цветы можно увидеть лишь ранней весной.

Детальнее о том, какой будет погода в Украине, читайте в материале "Апострофа": Время крещенских морозов: синоптики рассказали о погоде до конца недели.