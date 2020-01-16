Под Ивано-Франковском простились экс-бойцом ВСУ, воевавшим на Донбассе: фото

В четверг, 16 января, в Бурштыне Ивано-Франковской области местные жители и соратники провели в последний путь участника АТО Александра Хлебникова.

Об этом написала пресс-служба Бурштынской городского совета у себя на странице в Facebook.

По информации горсовета, мужчина скончался из-за острой сердечной недостаточности во вторник, 14 января. Ему было всего 42 года.

Также отмечается, что защищать Родину он ушел в 2015 году, тогда он вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. В 2019 году перешел на контрактную службу в армии, оформив соответствующие документы.

В сети были опубликованы фотографии прощания с ветераном. На них видно, что его провожают десятки местных жителей и сослуживцев из рядов ВСУ.

Как сообщал "Апостроф", ранее в результате провокационного обстрела боевиков в зоне операции Объединенных сил на Донбассе погиб житель села Корчик Хмельницкой области Виталий Караван.