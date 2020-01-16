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Полицейский пытался скрыть преступление: всплыли новые данные о громком убийстве в Каховке

четверг, 16 января 2020, 06:55
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В сети появились скандальные данные относительно убийства в Каховке Владимира Чебукина, полицейский пытался сфальсифицировать дело.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Старший инспектор по контролю за оборотом оружия Каховского отдела полиции исказил обстоятельства убийства 26-летнего жителя Каховки Херсонской области. С участием милиционера были искусственно созданы условия самообороны и скрытые обстоятельства, следы и факт совершения умышленного убийства, которое совершил его товарищ. Для этого полицейский совершил выстрелы в сторону товарища из оружия, принадлежавшего потерпевшему, который к тому времени уже находился без сознания из-за получения огнестрельных ранений", - говорится в сообщении.

Оказалось, что из-за действий подозреваемого, правоохранительные органы рассматривали ложную версию убийства с целью самозащиты.

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополе, сообщили о подозрении работнику Каховского отдела полиции в сокрытии особо тяжкого преступления (ч. 1 ст. 396 Уголовного кодекса Украины) - убийства, произошедшего 1 января 2020 в г.. Каховка.

В случае доказательства вины, милиционеру грозит наказание в виде ареста на срок до 3 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Напомним, что мать убитого в Каховке Владимира Чебукина Елена сообщила, что будущий убийца экс-милиционер Юрий часто ссорился с ним из-за сына.

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