Появилось яркое фото рассвета в засыпанных снегом Карпатах

В сети было опубликовано новое фото с одной из главных вершин Карпат, покрытой снегом горы Поп Иван Черногорский.

Снимок размещен на странице одноименного поисково-спасательного пункта.

Как сообщают спасатели, по состоянию на утро 16 января на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха составляет 3 градуса ниже ноля, ветер западный – 3 метра в секунду.

Напомним, Поп Иван Черногорский - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, с высотой 2020,5 метров. Расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, частично восстановленной для туристических потребностей и известные под современным популярным названием "Белый Слон".

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