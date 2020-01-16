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Украинские бойцы провели на Донбассе учения с мощным оружием: опубликованы фото

четверг, 16 января 2020, 16:38
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В Луганском направлении состоялись тренировки расчетов зенитно-ракетных комплексов 9А33 БМ3 "Оса".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс "АрмияInform".

Украинские военные испытали мощное оружия, чтобы дать достойный отпор боевикам на Донбассе.

"Такие тренировки начинаются с осмотра машины, проверки знаний обслуживающего как теоретических, так практических. Запускаем двигатель, проверяем аппаратуру на функциональный контроль, выдвигаемся на указанный огневой рубеж и тому подобное. Наши военные несут здесь боевое дежурство и должны быть готовыми к любому развитию ситуации и в любое время. Все ребята уже имеют опыт, и я в них уверен", - рассказал военнослужащий Сергей.

Противника зенитчики могут уничтожать на расстоянии около 10 километров, при этом цель можно обнаружить на отдаленные до 45 километров. "Оса" позволяет уничтожать различные цели, в частности враждебные беспилотники вертолеты, самолеты. Модернизированная "Оса" способна также уничтожать и наземную технику врага. При этом не забывают военные и о времени выполнении задач, для них оно ограничено.

"Наша главная задача - это прикрытие важных объектов и воинских частей, выполняющих задачи в районе проведения операции Объединенных сил. Это мы способны сделать за считанные минуты", - сообщил военнослужащий Максим.

В состав каждой расчета входит начальник расчета, его заместитель, механик-водитель, старший оператор и оператор. Все должны действовать как единое целое, ведь от сплоченности коллектива зависит качество выполнения боевой задачи и здоровья и жизни личного состава.

Подготовка специалистов для выполнения задач на "Осе" продолжается от 1 до 3 месяцев и проходит в 169-м учебном центре в Черниговской области и в городе Старычи Львовской области на базе 184-го учебного центра.

Как сообщал "Апостроф", на Донбассе в районе отвода тяжелого вооружения украинские танкисты показали, как будут давать противнику отпор.

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