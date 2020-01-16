Украинские медики чудом спасли тяжелораненого бойца ВСУ: фото

В больнице медикам удалось спасти жизнь раненого на Донбассе бойца ВСУ Романа.

Об этом сообщает главный врач больницы им. Мечникова в Днепре Сергей Рыженко на своей Facebook-странице.

Украинский воин получил тяжелейшее снайперское пулевое ранение возле поселка Водяное. Пуля разорвала плечевую артерию, разбила грудь и оставила мало шансов остаться живым и сохранить руку.

Врачам удалось быстро стабилизировать состояние, поставив сосудистый протез, остановив кровотечение - потеря крови больше двух литров.

Бойца с риском доставили в плохую погоду в больницу. Сразу перевезли в реанимацию, где сделали операцию. Этим решением его жизнь была спасена.

"Простое человеческое счастье – жить, дышать и ждать встречи с близкими", - сказал Роман.

Бойцу ВСУ 41 год, он сам родом из Луцка. С нетерпением ждет встречи с женой, дочкой Евой, сыном Северином и мамой, с надеждой о будущем счастье.

"Как память, просит забрать пулю, которая чуть не лишила его жизни", - написал Рыженко.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Днепре спасли раненного бойца ВСУ Александра Беспалова, которому вражеская пуля на Донбассе попала в глаз и застряла в затылке.