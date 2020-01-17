Острова ушли под воду: появились данные о страшных последствиях глобального потепления

16 января острова Бетета и Гундул (Индонезия) исчезли под водами Индийского океана.

Об этом сообщает The Straits Times.

Произошло это из-за повышения уровня воды в Индийском океане, которое спровоцировало глобальное потепление.

"Острова Бетета и Гундул сейчас находятся на отметке 1-3 м ниже уровня моря. Если не принять срочных действий, то под угрозой исчезновения находятся еще четыре острова, входящие в состав этой провинции", - сказал руководитель "Форума по окружающей среде" Хайрул Собр.

Только то, что Бетета и Гундул никогда не были населены индонезийцами, спасло от человеческих жертв. Но погибло много животных, занесенных в Красную книгу.

Повторить судьбу двух островов в ближайшее время могут и другие. Эклоги предостерегают, что остров Бурунг уже находится на нулевой отметке, Чалонг, Крамат, Салах и Нама - примерно на уровне двух метров над поверхностью воды.

Как сообщал "Апостроф" ранее, глобальное потепление, в случае повышения средней температуры на два градуса Цельсия, может стать причиной гибели 2100 человек ежегодно в одних только США. К такому выводу пришли ученые Имперского колледжа Лондона, Колумбийского университета и Гарвардского университета.