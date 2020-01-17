RU  UA  EN

пятница, 17 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.90
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

17 января

07:28
Омлет с ветчиной, помидорами и луком за 10 минут: простой рецепт питательного завтрака

16 января

22:19
Где смотреть женскую эстафету Кубка мира по биатлону в Рупольдинге: расписание трансляций
21:25
Американский школьник покорил сеть невероятным голом с пенальти: опубликовано видео
20:08
В сериале "Корона" не вспомнят о Меган Маркл - вот как его авторы объяснили решение подождать
20:03
Путин в миниатюре: в российском футболе переизбрали "вечного" руководителя
19:00
7 признаков некачественного маникюра в салоне - как распознать дилетанта
17:59
Украинские биатлонисты провели лучшую гонку в сезоне
17:58
Самая сильная девочка: соцсети пришли в восторг от детского фото Лилии Подкопаевой
17:15
Создатели назвали пол нового Джеймса Бонда: кто сыграет агента после Дэниела Крейга
16:55
Кубок мира по биатлону: результаты мужского спринта в Рупольдинге
16:38
Надя Дорофеева показала, как загорает топлес - Потап не упустил возможности потроллить певицу
16:20
Рождественские истории с Тиной Кароль: как осуществляются большие мечты детей
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Появилась забавная фотожаба на указ о призыве в ВСУ с 18 лет

пятница, 17 января 2020, 07:31
переглянути новину українською

В сети едкой фотожабой высмеяли указ украинского президента Владимира Зеленского о том, что в ряды украинской армии будут призывать с 18 лет.

Так, картинка была опубликовала на странице Алексея Петрова в социальной сети Facebook.

На фотожабе изображены призывники, двое из которых представлены в виде народных избранников от "Слуги народа" Максима Бужанского и Александра Дубинского, которые стоят перед врачом во время прохождения медкомиссии.

В комментариях люди высмеяли народных избранников президентской партии, а также поинтересовались, где делись остальные представители "Слуги народа".

Напомним, что министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что во время весеннего призыва в апреле повестки получат молодые люди от 20 лет.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Приказано уничтожить: новые факты о катастрофе МАУ

Трудовое рабство и новые миллионы заробитчан: как в Украине меняют условия о работе

Карточный домик турбо­легализации игорки: под кого спешат депутаты

Время крещенских морозов: синоптики рассказали о погоде до конца недели

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: