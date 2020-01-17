Появилась забавная фотожаба на указ о призыве в ВСУ с 18 лет

В сети едкой фотожабой высмеяли указ украинского президента Владимира Зеленского о том, что в ряды украинской армии будут призывать с 18 лет.

Так, картинка была опубликовала на странице Алексея Петрова в социальной сети Facebook.

На фотожабе изображены призывники, двое из которых представлены в виде народных избранников от "Слуги народа" Максима Бужанского и Александра Дубинского, которые стоят перед врачом во время прохождения медкомиссии.

В комментариях люди высмеяли народных избранников президентской партии, а также поинтересовались, где делись остальные представители "Слуги народа".

Напомним, что министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что во время весеннего призыва в апреле повестки получат молодые люди от 20 лет.