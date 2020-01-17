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Всемирно известный бренд попал в Украине в языковой скандал

пятница, 17 января 2020, 10:11
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Известная торговая сеть Zara не собирается общаться с гражданами Украины на украинском языке.

Об этом говорится в ответе компании на запрос покупателя из Киева. Как сообщает "Апостроф", письмо оказалось в распоряжении издания "Главком".

В Zara подчеркнули, что сеть общается с украинцами исключительно на русском и английском языках.

Таким образом, в компании дали понять, что украинский язык на их сайте zarahome.com недоступен.

Также стоит отметить, что ответ на запрос украинца пришел с электронной почты [email protected] Это может говорить о том, что украинскими клиентами компания занимается из регионального офиса в Москве.

Zara принадлежит испанскому магнату Амансио Ортега. В Украине компания продает одежду, домашний текстиль и предметы для дома.

Напомним, что корпорация IKEA перенесла открытие первого магазина в Украине.

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