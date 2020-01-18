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Алексей, оставайтесь: появились забавные видео и фотожабы на разговор Зеленского с Гончаруком

суббота, 18 января 2020, 07:33
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В сети высмеяли ситуацию с заявлением об отставке премьер-министра Алексея Гончарука и реакцию на него президента Украины Владимира Зеленского.

Картинки и видео появились в социальных сетях.

"Шок! В сеть слили настоящую встреча Владимира Зеленского и Алексея Гончарука. Зимняя серия! Репост!", - написал певец и шоумен Иван Марунич и размести видео.

Также фотожабу опубликовали в группе "Баба и кот" в Facebook.

Посмеялись и пользователи сети, публикую фотожабы, высмеяв ситуацию в политике.

Как ранее сообщал "Апостроф", решить вопрос заработных плат и переформатировать министерства - такие задачи поставил перед премьер-министром Алексеем Гончаруком президент Владимир Зеленский после того, как не принял заявление о его отставке.

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