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ФСБ на рекордный срок запретила въезд в Крым журналисту из Украины: в чем его обвиняют, фото

суббота, 18 января 2020, 18:36
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Оккупационные власти Крыма запретили въезд украинскому журналисту Тарасу Ибрагимову на территорию аннексированного Россией Крыма и России на 35 лет, до 2054 года.

Об этом сообщил сам журналист на своей Facebook-странице.

"До 2054 года ФСБ запретила мне въезд в Россию и оккупированный Крым", - написал он, изложив свой разговор с сотрудником ФСБ.

"Вы же догадываетесь почему?, - спрашивает меня пограничник ФСБ. - Я знаю. "Ну и почему?". Личная неприязнь".

"Спасибо всем, кто был эти 4 года рядом... Все будет хорошо, но немного по- другому", - добавил журналист.

Как стало известно "Апострофу" со ссылкой на "Грати", журналисту запретили въезд, якобы "в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения".

Как сообщал "Апостроф", Международный центр культуры и искусств "Жовтневый палац" в Киеве после скандала в сети с выступлением в столице российской группы "Воровайки" отменил концерт.

Также российская телеведущая и блогер Настя Ивлеева, которая вела популярное тревел-шоу "Орел и Решка. Перезагрузка" не смогла попасть в Украину из-за незаконного посещения оккупированного РФ Крыма.

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