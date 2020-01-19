И шторм на море не поднялся: главаря боевиков ДНР заметили купающимся в проруби в Крыму, фото

Главаря боевиков ДНР Дениса Пушилина заметили в Ялте, он решил искупаться в проруби в честь праздника Крещения

Об этом сообщает RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

"Массовая попытка очищения от скверны сегодня была зафиксирована в Ялте. Возглавил процесс "спикер" Константинов, участие принимали глава "ДНР" Пушилин, депутат ГД от Крыма Козенко, бизнес-партнёр Константинова и депутат крымского парламента Янаки. Пловцов благословил Белавенцев", - пишет блогер.

Пользователи сети стали активно комментировать увиденное на фото.

Отметим, что "Консоль" - строительная фирма в Крыму, которую связывают с так называемым "спикером" "парламента" Крыма Владимиром Константиновым. Фирма уже обанкротилась. Сам Константинов какую-либо причастность к фирме отрицает.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали архивное фото из Донецкого аэропорта, каким он был до начала военных действий на Донбассе, и сравнили со свежими фотографиями ДАП.