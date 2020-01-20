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Провели ангела в небо: в Киеве простились с молодой бортпроводницей, погибшей в авиакатастрофе МАУ, фото

понедельник, 20 января 2020, 23:10
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Фото: facebook.com/darn.kievcity.gov.ua/

В понедельник, 20 января, в Киеве прошла церемония прощания с бортпроводницей сбитого в Иране самолета МАУ Юлией Сологуб.

Об этом сообщается на Facebook-странице Дарницкой РГА.

Погибшая девушка родилась на Волыни, в Нововолынске. В декабря 2019 года ей исполнилось 25 лет, бортпроводником Юлия работала около полугода.

"В Дарнице провели воздушного ангела в небо... Как правило, бортпроводники называют рейс "крайним", а не "последним". Но в этот раз для всех членов экипажа и пассажиров рейса PS752 он оказался действительно последним... Сегодня Дарница предоставила последний приют одному из членов золотого экипажа – Юлии Сологуб, ей было всего 25", – сказано в сообщении.

Проводить девушку в последний путь пришло множество людей.

Как сообщал "Апостроф", на церемонию прощания с 24-летней бортпроводницей самолета Boeing-737, погибшей в авиакатастрофе в Иране, Марией Микитюк, в Доме скорби в городе Ивано-Франковск собралось около трех сотен людей.

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