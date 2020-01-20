Собор Крестителя Иоанна: что нельзя делать 20 января

20 января верующие отмечают праздник Собор Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

В этот день чествуют Иоанна Предтечу, который крестил Иисуса Христа в водах Иордана.

Верующие собираются в храмах и благодарят Господа за чудо Крещения. Однако в такой праздник существует несколько запретов.

Говорят, что в Собор Крестителя Иоанна нельзя умываться, так как по поверью это предвещает обман другими людьми.

Категорически запрещено принимать подарки от посторонних.

В этот день не делают никакую тяжелую работу или домашние дела, но после полудня женщины могут заниматься рукоделием.

Как сообщал "Апостроф", погода 20 января на территории Украины будет будет относительно теплой, с отметкою "плюс" в большинстве регионов.