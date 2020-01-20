Стало известно о громком задержании по делу Гандзюк

Стали известны детали спецоперации, которую правоохранители провели в Херсоне с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в Херсонской области насильственные действия в отношении граждан и поджоги их имущества с целью запугивания и прекращения общественной деятельности.

Об этом сообщает ОГП.

В настоящее время 9 лицам сообщили о подозрении, а также на основании постановлений следственных судей провели более 30 обысков, в ходе которых изъято огнестрельное оружие и другие вещи.

В частности сообщено о подозрении руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов. Он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

Отметим, что речь идет, скорее всего, об Игоре Павловском, бывшем помощнике нардепа от партии Порошенко Николая Паламарчука.

Подробнее о ходе дела Гандзюк читайте в материале "Апострофа": Год без Кати: почему заказчики убийства Гандзюк сих пор на свободе .