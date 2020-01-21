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В Пенсионном фонде разъяснили, как будут считать размер выплат украинцам за январь

вторник, 21 января 2020, 02:20
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Фото: Facebook

Показатель средней заработной платы, которая учитывается для начисления пенсии, установлен на уровне около 9 400 гривен.

Об этом сообщается на Facebook-странице Пенсионного фонда Украины.

Точный размер средней зарплаты составляет 9476 гривен 84 копейки.

"Утвержден показатель средней заработной платы за ноябрь 2019 года, которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для насчисления пенсии", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал "Апостроф", в 2020 году украинцев ждут три пересчета пенсий, которые связаны с индексацией, повышением выплат и новыми пенсионными программами.

Кроме того, Пенсионный фонд Украины обнародовал данные по количеству пенсионеров и среднему размеру пенсий по состоянию на 1 января 2020 года.

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