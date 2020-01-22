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Что будет с погодой в Украине 22 января: детальный прогноз синоптиков

среда, 22 января 2020, 06:20
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Фото: vesti-ua.net

В среду, 22 января, в Украине прогнозируют плюсовую температуру по всей территории страны, ожидаются осадки в виде снега с дождем.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Температура воздуха во всех регионах страны будет выше нуля. Теплее всего - на побережье Черного моря в Крыму и Одесской области, где прогнозируют днем +4...+6 градусов за Цельсием. Тепло будет и в западных областях, где воздух прогреется до +2...+4 градусов. Однако в Закарпатской области будет 0...+2.

На востоке страны градусники покажут днем +1...+3. В центральных областях синоптики прогнозируют 0...+2.

Холоднее всего будет на севере Украины и в Киеве, где столбики термометров уйдут на одну отметку в минус. И днем, и ночью в столице ожидается температура воздуха в районе -1...+1 градусов.

По всей территории страны синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь. Ветер западный 7-12 м/с.

Как сообщал "Апостроф", народный синоптик Леонид Горбань заявил, что весна в Украине может преподнести неприятный сюрприз в виде сильных холодов.

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