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Нельзя расслабляться: опубликованы фото с одной из самых опасных позиций ВСУ на Донбассе

среда, 22 января 2020, 10:48
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В сети показали свежие фото с фронта Фото: 93 ОМБр

На Донбассе в районе Троицкого и Новотошковского в Луганской области ситуация остается опасной из-за близости врага к позициям украинских военнослужащих.

Об этом сообщается на странице 93-й отдельной механизированной бригадой "Холодный яр" в Facebook.

Отмечается, что на этих позициях защитники Украины продолжают укрепляться, роют окопы, и до сих пор готовятся к активным военным действиям.

"Позиции на этом участке фронта - одни из самых опасных. И хотя ночь, которую мы провели здесь, оказалась относительно спокойной, непосредственная близость к врагу не дает холодноярцам расслабиться. Но наши воины, в отличие от тех, кто умудрился устать, лежа на теплом диване, не устают защищать Украину от московского нашествия. И даже такая однообразная работа, как копание окопов не мешает холодноярцам улыбаться", - отмечается в публикации.

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Как сообщал "Апостроф", ранее в Министерстве обороны Украины выступили против разведения сил на Донбассе по всей линии соприкосновения и высказали мнение, что это приведет к замораживанию конфликта.

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