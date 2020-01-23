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В России напряглись: появилась забавная фотожаба с проводниками "Укрзализныци"

четверг, 23 января 2020, 18:39
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Заявление премьер-министра Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе о сотрудничестве между украинским железнодорожным перевозчиком "Укрзализныця" и немецким Deutsche Bahn стало поводом для очередной остроумной шутки.

Фотожабу опубликовали на Facebook-странице сообщества “Роисся24".

Желание украинского премьера навести порядок на украинской железной дороге с помощью немецкой компании проиллюстрировано изображением черного "эсэсовского" мундира времен Третьего Рейха.

"Укрзализныця после подписания договора о сотрудничестве с Deutsche Bahn Konzern представила новую форму проводников поездов", - сказано в подписи к фото.

В комментариях к посту, пользователи соцсети напомнили о форме российских почтовиков, которую раньше сравнивали с мундирами немецких "эсэсовцев".

Как сообщал "Апостроф", ГБР начало расследование по факту использования служебного положения в корыстных целях руководством "Укрзализныци".

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