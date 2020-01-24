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Известный украинский бизнесмен признался в "героической" парковке в Давосе: фото

пятница, 24 января 2020, 16:28
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Фото: Facebook

"Героем парковки" в Давосе, который так оставил свое авто, что оно мешало другим автомобилистам и пешеходам, оказался украинский бизнесмен, владелец ООО "Укрбизнесресурс" Юрий Назаренко.

Об инциденте мужчина сообщил сам на Facebook-странице.

"Друзья, штраф оплатил. Про новость за неправильную парковку в Давосе, которую показывают по телевидению Украины, тоже знаю. Не буду оправдываться, виноват, что не выучил их закон. Постепенно выучу", - написал Назаренко.

Также показал квитанции за оплаченные штрафы.

Как писал "Апостроф" ранее, в Давосе, где со вторника, 21 января стартовал Всемирный экономический форум, заметили автомобиль с украинскими номерами, водитель которого припарковался в привычной "традиции" для местных "героев парковки". Фото, подтверждающих этот факт, опубликовал на Facebook-странице Виктор Яковлев.


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