Известный украинский бизнесмен признался в "героической" парковке в Давосе: фото

"Героем парковки" в Давосе, который так оставил свое авто, что оно мешало другим автомобилистам и пешеходам, оказался украинский бизнесмен, владелец ООО "Укрбизнесресурс" Юрий Назаренко.

Об инциденте мужчина сообщил сам на Facebook-странице.

"Друзья, штраф оплатил. Про новость за неправильную парковку в Давосе, которую показывают по телевидению Украины, тоже знаю. Не буду оправдываться, виноват, что не выучил их закон. Постепенно выучу", - написал Назаренко.

Также показал квитанции за оплаченные штрафы.

Как писал "Апостроф" ранее, в Давосе, где со вторника, 21 января стартовал Всемирный экономический форум, заметили автомобиль с украинскими номерами, водитель которого припарковался в привычной "традиции" для местных "героев парковки". Фото, подтверждающих этот факт, опубликовал на Facebook-странице Виктор Яковлев.



