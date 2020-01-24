Стекло вместо мозга: археологи показали уникальное фото жертвы извержения Везувия тысячи лет назад

Итальянские археологи обнаружили вещество мозга, которое превратилось в стекло после извержения Везувия в 79 году нашей эры.

Раскопки проводились в древних городах Помпеи и Геркуланум, говорится в статье журнала New England Journal of Medicine.

По данным исследователей, останки жертвы извержения вулкана было обнаружено еще в 1960-е годы под слоем вулканического пепла в одном из домов. Только сейчас ученые изучили головной мозг этого человека и совершили сенсационное открытие.

"Сохранившиеся древние остатки мозга в целом являются чрезвычайно редкой находкой. А в данном случае мы имеем первое в истории открытие древних останков человеческого мозга, остекленевших от жара температурой около 520 градусов по Цельсию, вызванной извержением вулкана", - говорят ученые.

Мозг превратился в стекло из-за процесса витрификации, при котором мозговая ткань при высокой температуре превращается в стекло или глазурь.

"Внимательно осмотрев останки этой жертвы, я заметил, что внутри головы что-то светится. Часть черепа была открыта в результате взрыва. Присмотревшись, я понял, что это маленькие черные осколки, внешне напоминающие зеркало, на вид - что-то вроде обсидиана, но определенно более хрупкое", - отмечают археологи.

Напомним, что в Житомире на территории бывшего магистрата, который продолжают реставрировать, археологи нашли десятки предметов быта прошлых веков.