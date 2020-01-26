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Зеленский высказался об угрозе коронавируса в Украине: что нужно сделать

воскресенье, 26 января 2020, 18:01
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Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость улучшить информирование граждан о коронавирусе, который вспыхнул в Китае, и сформировать четкие рекомендации в случае болезни.

Об этом сообщает пресс-служба ОПГ.

"Надо усилить коммуникацию. Люди ее не видят. В новостях нам сообщают только статистику - где и сколько случаев. Но говорят, что нам нужно делать. Необходимо сформировать рекомендации первоочередных действий, которые необходимо делать людям даже в случае обычного сезонного заболевания ОРВИ" , - подчеркнул Зеленский.

В частности, следует напомнить о стандартных мерах для обеспечения безопасности от зимних болезней, а также дать четкие рекомендации избегать поездок в определенные страны.

"Этот вирус изучают специалисты ВОЗ. Поэтому каждый день мы можем получать информацию о новых особенностях реагирования от ВОЗ, могут быть новые рекомендации по лечению, выявление и тому подобное. Мы держим руку на пульсе - информируем врачей. Согласна, что граждан также надо больше информировать", - отметила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Президент предложил укомплектовать в аэропорту "Борисполь" медицинский штаб или временную службу.

Подробнее о том, как действует вирус на организм человека и что происходит в Китае на данный момент, читайте в материале "Апострофа": Мертвые улице и "ад" для больных: как убивает коронавирус из Китая, и угрожает миру .

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