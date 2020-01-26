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Зима с признаками весны: карта погоды и свежий прогноз на воскресенье

воскресенье, 26 января 2020, 06:24
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Фото: Facebook

В воскресенье, 26 января, на всей территории Украины синоптики прогнозируют плюсовую температуру воздуха, осадков не предвидится.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Теплее всего воскресным днем будет на побережье Черного моря в Одесской области и Крыму, а также в некоторых западных областях, где синоптики обещают +5...+7 градуса.

Не намного холодней будет и на остальной части Украины. Столбики термометром днем не опустятся +2...+4 градусов за Цельсием.

Ночью ожидаются морозы в горных регионах Украины, где похолодает до -3...-5 градосов по Цельсию.

По всей територии Украины синоптики обещают солнечную погоду безосадков.

В Киеве днем будет +2...+4 градуса, а ночью -1...+1 градус. Осадков не будет.

Как ранее сообщал "Апостроф", в четверг, 23 января, испанский город Малага пострадал из-за мощного шторма "Глория".

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