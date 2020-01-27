Украинец стал владельцем одной из самых дорогих вилл мира: как она выглядит

Компания украинского миллиардера Рината Ахметова SCM Holdings Limited приобрела на Французской Ривьере дом стоимостью 200 миллионов евро у итальянской компании Campari.

Об этом сообщает Financial Times

Итальянский производитель напитков Campari в прошлом году объявил о продаже особняка, известного как Вилла де Седрес в городе Сен-Жан-Кап-Ферра во Франции.

Площадь виллы составляет 18 тысяч квадратных футов, она расположена на побережье, датируется 1870 годом и прежде была домом короля Бельгии Леопольда II. В 2017 году Bloomberg называл это имение самым дорогим на планете.





Как сообщили в компании Campari, предварительное соглашение о продаже было достигнуто в августе 2019 года.

В компании Ахметова SCM Holdings Limited подтвердили приобретение актива недвижимости, который рассматривается как долгосрочная инвестиция.

Как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном Россией Крыму выкупили комплекс "Дача Якова Жуковского "Новый Кучук-Кой" под Ялтой - "национализированный" особняк украинского бизнесмена Рината Ахметова.