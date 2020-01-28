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Погибшим при пожаре в Одессе учительнице и спасателю присвоили звание героев: фото

вторник, 28 января 2020, 17:38
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Президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины погибшим в пожаре в колледже Одессы учительнице Анне Бортюк и спасателю Сергею Шатохину.

Об этом сообщают на официальном сейте главы государства.

Также гарант постановил посмертно вручить ордена "Золотая Звезда" героям. Их наградили за героизм и самопожертвование, проявленные при спасении людей во время пожара в здании Одесского колледжа экономики и права. Звания вручили:

Бортюк Анне Леонидовне - преподавателю высшей математики и информационных дисциплин государственного высшего учебного заведения "Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса". Она во время пожара выводила детей из колледжа до последнего.

Шатохину Сергею Николаевичу - командиру отделения государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, прапорщику службы гражданской защиты. Он исполнял свой профессиональный долг, спасая людей из огненной ловушки. Мужчина упал с высоты во время тушения огня в здании училища.

Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, 25 вспыхнул мощный пожар. Огонь бушевал с такой силой, что существовала угроза обрушения здания. Тогда погибли 16 человек. Среди жертв трагедии учителя, студенты и спасатели.

Как сообщал "Апостроф", в топовых вузах Украины нет противопожарных сигнализаций, но есть масса нарушений.

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