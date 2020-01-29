Больничные будут оформлять по-новому: когда и какие изменения ждут украинцев

С 1 апреля 2020 года в Украине собираются ввести электронный больничный.

Об этом заместитель министра социальной политики Олег Коваль заявил во время брифинга с журналистами.

"С 1 апреля в Украине появятся электронные больничные. Это будет первый этап, но этот шаг позволит навести порядок в системе и продолжить борьбу с коррупцией в сфере социального страхования. Нам нужны необратимые изменения, которые улучшат ситуацию в системе социального страхования Украины", - подчеркнул он.

По словам заместителя министра социальной политики, электронный больничный принесет больше прозрачности и открытости в процесс выдачи больничных.

"Этот шаг предполагает автоматизацию процессов и дает возможность отследить весь процесс оформления больничного: каждый врач, который выдает больничный должен будет подписать документ своей цифровой подписью в электронной системе. Информация из реестр в Пенсионном Фонде будет автоматически передана в Фонд социального страхования - в учреждении сразу знать, что человек заболел и должен получить компенсацию - поскольку является плательщиком единого социального взноса. Весь процесс будет прозрачным", - подчеркнул Олег Коваль.

Среди предохранителей и гарантий прозрачности в системе электронных больничных Олег Коваль назвал следующие пункты:

Каждый больничный должен быть подписан электронной цифровой подписью - то есть мы введем персональную ответственность врача, который выдал этот документ Электронный оборот даст возможность отследить, или больничный выдал профильный врач: у нас нередки случаи, когда врачи дают документы по болезней, которые не соответствуют их профиля, а это - потенциальные коррупционные риски Мы сможем бороться и отслеживать потенциальные "схемы", когда "на больничный" идет половина сотрудников предприятия, которые по факту продолжают работать, но получают еще и выплаты из Фонда соцстрахования

Как резюмировал Олег Коваль, первый этап внедрения электронного больничного станет возможным благодаря старту проекта e-Health, главным распорядителем которого является Министерство здравоохранения.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине разгорелся скандал вокруг остановки выплат больничных и декретных.