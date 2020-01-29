Бойцы ВСУ показали, как будут отбивать вражеские атаки: сильные фото

Военнослужащие Вооруженных сил Украины отработали действия в обороне в ходе учений на территории Луганской области.

Соответствующие фото были опубликованы в Telegram-канале "Дежурный ООС".

В учениях принимали участие подразделения 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады. По замыслу учений расчет ДШК заметил передвижение сил противника и передал сигнал бронегруппе, которая с десантом внутри выдвинулась на помощь. Задача десанта - как можно быстрее высадиться из БМП-1 и, передвигаясь перебежками, захватить укрытия и приготовиться к отражению атаки. Процесс высадки прикрывали огнем как расчет ДШК, так и боевой машины пехоты.

"Мда... любой бы ветеран-афганец, попав на такие учения, подумал бы, что перенесся во времени и снова оказался в "учебке" - техника та же, замысел тот же... будто и не миновало 40 лет!", – пишет автор поста.

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Как ранее сообщал "Апостроф", в Луганской области военные 93-й отдельной мотопехотной бригады провели соревнования на лучший экипаж БМП-2.