Кто из украинцев может выйти на пенсию в 50 и 55 лет: полный перечень категорий

Конституционный суд рассмотрел положения закона, предусматривающие поэтапное повышение пенсионного возраста для отдельных категорий лиц, и признал их несоответствующими Конституции Украины.

Об этом сообщается в материале "Лига Закон".

КСУ считает, что у работников, которые работали во вредных условиях и соглашались на такую работу из-за возможности получения отдельных льгот, были объективные ожидания, что у них есть право выхода на пенсию на особых условиях.

В частности, на льготных условиях имеют право на пенсию по возрасту, независимо от места последней работы:

работники, занятые полный рабочий день на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, — по списку № 1 производств , работ, профессий, должностей и показателей и по результатам аттестации рабочих мест: мужчины — после достижения 50 лет и при стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 10 лет на указанных работах; женщины — после достижения 45 лет и при стаже работы не менее 15 лет, из них не менее 7 лет 6 месяцев на указанных работах.

, работ, профессий, должностей и показателей и по результатам аттестации рабочих мест: мужчины — после достижения 50 лет и при стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 10 лет на указанных работах; женщины — после достижения 45 лет и при стаже работы не менее 15 лет, из них не менее 7 лет 6 месяцев на указанных работах. работники, занятые полный рабочий день на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда, — по списку № 2 производств , работ, профессий, должностей и показателей и по результатам аттестации рабочих мест: мужчины — после достижения 55 лет и при стаже работы не менее 25 лет, из них не менее 12 лет 6 месяцев на указанных работах; женщины — после достижения 50 лет и при стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 10 лет на указанных работах.

, работ, профессий, должностей и показателей и по результатам аттестации рабочих мест: мужчины — после достижения 55 лет и при стаже работы не менее 25 лет, из них не менее 12 лет 6 месяцев на указанных работах; женщины — после достижения 50 лет и при стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 10 лет на указанных работах. трактористы-машинисты , непосредственно занятые в производстве сельскохозяйственной продукции в колхозах, совхозах, других предприятиях сельского хозяйства, — мужчины после достижения 55 лет и при общем стаже работы не менее 25 лет, из них не менее 20 лет на указанной работе;

, непосредственно занятые в производстве сельскохозяйственной продукции в колхозах, совхозах, других предприятиях сельского хозяйства, — мужчины после достижения 55 лет и при общем стаже работы не менее 25 лет, из них не менее 20 лет на указанной работе; женщины, работающие трактористами-машинистами, машинистами строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин, смонтированных на базе тракторов и экскаваторов , — после достижения 50 лет и при общем стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 15 лет на указанной работе;

, — после достижения 50 лет и при общем стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 15 лет на указанной работе; женщины, работающие доярками (операторами машинного доения), свинарками-операторами в колхозах, совхозах, других предприятиях сельского хозяйства, — после достижения 50 лет и при стаже указанной работы не менее 20 лет при условии выполнения установленных норм обслуживания;

в колхозах, совхозах, других предприятиях сельского хозяйства, — после достижения 50 лет и при стаже указанной работы не менее 20 лет при условии выполнения установленных норм обслуживания; женщины, занятые в течение полного сезона на выращивании, сборе и послесборочной обработке табака — после достижения 50 лет и при стаже указанной работы не менее 20 лет;

— после достижения 50 лет и при стаже указанной работы не менее 20 лет; работницы текстильного производства, занятые на станках и машинах , — по списку производств и профессий, утверждаемому в порядке, который определяется Кабинетом Министров, — после достижения 50 лет и при стаже указанной работы не менее 20 лет;

, — по списку производств и профессий, утверждаемому в порядке, который определяется Кабинетом Министров, — после достижения 50 лет и при стаже указанной работы не менее 20 лет; женщины, работающие в сельскохозяйственном производстве и воспитавшие пятеро и больше детей , — независимо от возраста и трудового стажа, в порядке, определяемом Кабинетом Министров;

, — независимо от возраста и трудового стажа, в порядке, определяемом Кабинетом Министров; водители городского пассажирского транспорта (автобусов, троллейбусов, трамваев) и крупнотоннажных автомобилей, занятых в технологическом процессе тяжелых и вредных производств: мужчины — после достижения 55 лет и при стаже работы 25 лет, в том числе на указанной работе не менее 12 лет 6 месяцев; женщины — после достижения 50 лет и при стаже работы 20 лет, в том числе на указанной работе не менее 10 лет.

Полный перечень категорий лиц, на льготных условиях имеющих право на пенсию по возрасту, независимо от места последней работы можно просмотреть в Решении КСУ и соответствующих нормах Закона о пенсионном обеспечении, заказав тестовый доступ к системам.

Как сообщал "Апостроф", ранее Пенсионный фонд предоставил детальное разъяснение, сколько лет страхового стажа нужно иметь украинцам для выхода на пенсию.