RU  UA  EN

среда, 29 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.40
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

29 января

04:10
С "вентиляцией" и не только: сеть взбудоражило фото необычной "евробляхи" в Украине
03:15
Тело просвечивается полностью: ученые впервые за десятки лет обнаружили уникальных животных
02:10
Кто из украинцев может выйти на пенсию в 50 и 55 лет: полный перечень категорий
01:19
В США нашли останки неизвестного ранее вида динозавра: фото
00:17
В Одессе "героя парковки" настигла мгновенная карма: опубликовано фото

28 января

23:56
Украинский моряк пропал с борта корабля рейсом в США: опубликованы фото и фамилия
22:58
На Закарпатье в страшном ДТП погиб отец 16 детей: опубликованы фото
22:21
В США археологи нашли "бутылку ведьмы" для защиты от демонов: фото
21:33
У близкого соратника Путина обнаружили шикарный особняк: фото
21:04
Проще по-русски: в сети разгорелся скандал из-за языка в киевской школе
20:59
В Украине приняли жесткое решение по авиасообщению с Китаем
20:38
Зарождение жизни: в сети показали фото зимней аномалии на популярном украинском курорте
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

С "вентиляцией" и не только: сеть взбудоражило фото необычной "евробляхи" в Украине

среда, 29 января 2020, 04:10
переглянути новину українською

На украинских дорогах был замечен "необычный" автомобиль с европейскими регистрационными номерами.

Соответствующие фото опубликовал в Facebook пользователь Александр Колесов.

На снимках можно заметить, что у автомобиля нет правого бокового зеркала, по всей стороне проходит трещина, а обшивка машины над передним колесом подверглась коррозии.

"Все же евробляхеры завозят бомбезные авто! А главное, почти новые и в шикарном состоянии! Это не Ланос там какой-то! Ах, да, еще только после европейского техосмотра", – с сарказмом прокомментировал фото автор поста.

Остальные пользователи присоединились к шуткам по поводу состояния автомобиля.

Как ранее сообщал "Апостроф", в полиции дали пояснения по поводу штрафов за нерастаможенные автомобили с европейскими номерами.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Придумано еще Азаровым: как при помощи наркотиков Минюст улучшит жизнь заключенных

Много мокрого снега и +8: синоптики рассказали о погоде на конец января

Коронавирус, но не тот: дошел ли "убийца" из Китая до Украины и как спастись

Пенсии переходят на второй уровень: государству – хорошо, бизнесу – плохо

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: