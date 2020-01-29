С "вентиляцией" и не только: сеть взбудоражило фото необычной "евробляхи" в Украине

На украинских дорогах был замечен "необычный" автомобиль с европейскими регистрационными номерами.

Соответствующие фото опубликовал в Facebook пользователь Александр Колесов.

На снимках можно заметить, что у автомобиля нет правого бокового зеркала, по всей стороне проходит трещина, а обшивка машины над передним колесом подверглась коррозии.

"Все же евробляхеры завозят бомбезные авто! А главное, почти новые и в шикарном состоянии! Это не Ланос там какой-то! Ах, да, еще только после европейского техосмотра", – с сарказмом прокомментировал фото автор поста.

Остальные пользователи присоединились к шуткам по поводу состояния автомобиля.

Как ранее сообщал "Апостроф", в полиции дали пояснения по поводу штрафов за нерастаможенные автомобили с европейскими номерами.