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Украинские Карпаты засыпает снегом: опубликовано яркое фото

среда, 29 января 2020, 11:24
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В среду, 29 января, на территории украинских Карпат наблюдаются крупные осадки в виде снега, снежные сугробы в высоту достигают до полуметра.

Об этом сообщили на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

Спасатели отметили, что температура воздуха в горах достигает -8 градусов Цельсия, также сильный ветер. Видимость в районе наблюдения на горе Поп Иван сильно ограничена, это заметно на фото.

"По состоянию на 10:30 29 января 2020 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 20 м. Ветер западный 15 м/с. Температура воздуха -8 ° С. Падает снег", - отметили в публикации.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики предупредили о высокой вероятности сильных дождей со снегом по всей Украине в конце января.

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