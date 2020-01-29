Украинские Карпаты засыпает снегом: опубликовано яркое фото

В среду, 29 января, на территории украинских Карпат наблюдаются крупные осадки в виде снега, снежные сугробы в высоту достигают до полуметра.

Об этом сообщили на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

Спасатели отметили, что температура воздуха в горах достигает -8 градусов Цельсия, также сильный ветер. Видимость в районе наблюдения на горе Поп Иван сильно ограничена, это заметно на фото.

"По состоянию на 10:30 29 января 2020 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 20 м. Ветер западный 15 м/с. Температура воздуха -8 ° С. Падает снег", - отметили в публикации.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики предупредили о высокой вероятности сильных дождей со снегом по всей Украине в конце января.