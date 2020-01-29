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В Украине рассказали, кого Путин боится в Крыму больше всего

среда, 29 января 2020, 16:09
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Президент России Владимир Путин старается как можно меньше упоминать аннексированный Крым еще и потому, что панически боится крымских татар.

Об этом "Апострофу" рассказал лидер крымско-татарского национального движения народный депутат Украины Мустафа Джемилев.

"Мы предоставили список. 90% арестованных на полуострове – крымские татары. Но, насколько я знаю, Путин – категорически против освобождения крымских татар. У него какой-то патологический страх перед ними. Даже президент Турции Реджеп Эрдоган с ним говорил по этому поводу, я, правда, не знаю, каким был ответ. В начале февраля Эрдоган приезжает в Украину, мы планируем встречу с ним", - сказал Джемилев.

Лидер крымских татар добавил, что президент России Владимир Путин специально игнорирует тему Крыма. Он не упомянул о полуострове в послании к Федеральному собранию, промолчал и на итоговой пресс-конференции. А во время встречи Нормандской четверки, когда президент Украины Владимир Зеленский заговорил о Крыме, Путин показательно начал копаться в бумагах и делал вид, что не расслышал.

Больше о начале подготовки "Марша достоинства", в результате которого активисты планируют зайти на территорию оккупированного Крыма, читайте в материале "Апострофа": Уже весной мы готовимся идти на Крым – Мустафа Джемилев.

Как сообщал "Апостроф" ранее, а аннексированном Крыму вызвать "на разговор" в ФСБ могут даже за лайк или комментарий к публикации в интернете, которая не понравилась спецслужбам.

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